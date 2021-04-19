Матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але спортсменка не стала мовчати

Колишня перша ракетка світу білоруска Вікторія Азаренка пройшла вакцинацію від коронавірусу. І виклала фото з пластиром на плечі в своєму Twitter. Багато хто підтримав рішення тенісистки, але були і ті, хто піддав її жорсткій критиці через щеплення. Раніше білоруська мільйонерка захопила своїм тілом.
"Вражені, що ви піддаєте імунну систему свого тіла невідомому, неліцензованому коктейлю з ліків, які марковані і продаються як "вакцина", – написав один із користувачів
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Але і Азаренка не промовчала у відповідь на необґрунтовану критику:
"Чому людей так напружують чужі рішення, якщо вони з ними не згодні? Я нікому не говорила вакцинуватися. Я сказала, що роблю це для себе, виходячи зі своїх знань і своїх уявлень про те, що правильно".
Вікторія Азаренка / Фото: Twitter
Нагадаємо, що в минулому сезоні мама з Білорусі залишила легендарну Серену без фіналу US Openі рекорду всіх часів. У вересні 2020-го Вікторія Азаренка, яка сама виховує сина, втретє в кар'єрі дійшла до фіналу в Нью-Йорку.
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