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Голодное детство белорусской звезды: Мама в стакане выращивали лук

3 мая, 20:45

Елена Павлова Елена Павлова

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренка рассказала, как в холодные зимы ей не хватало свежих овощей и фруктов, а родители заготавливали по 300 литров

Виктория Азаренка

Виктория Азаренка / Фото: Instagram

Белорусская теннисистка Виктория Азаренка рассказала, что детство у нее было непростое. В семье не было денег, чтобы баловать будущую первую ракетку мира дорогими продуктами. Ранее мать-одиночку осудили за прививку от коронавируса, но теннисистка не стала молчать.

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"Моя семья была довольно бедна, так что я знаю, каково это – быть голодной. Знаю, что такое принимать пищу и не оставлять ничего на тарелке. Я выросла в Беларуси. У нас довольно холодные зимы, поэтому не всегда была возможность иметь на столе свежие овощи и фрукты. Зимой это дорого. Помню, как бабушка и мама в стаканах выращивали репчатый и зеленый лук, который мы потом ели. Или ездили за город к бабушке на дачу – это дом, который даже не на дом похож, а на палатку. Там мы выращивали овощи, копали землю", – цитирует Азаренку by.tribuna.com

Виктория Азаренка

Виктория Азаренка / Фото: Twitter

"Я знаю, как доить коз, но не делала этого с детства. Тогда узнала о пользе свежих овощей – они наиболее питательны. Мои родители делали много консервов из выращенных продуктов. Даже варенье из яблок – из всего, что у нас было. Наверное, заготавливали 300 литров еды на зиму. Я очень горжусь, что мои родители прошли такой путь. Они все еще занимаются этим. Мама выращивает помидоры, перец, огурцы, капусту, которую квасит"

Напомним, что в прошлом сезоне мама из Беларуси оставила легендарную Серену без финала US Open и рекорда всех времен. В сентябре 2020-го Виктория Азаренка, которая сама воспитывает сына, в третий раз в карьере дошла до финала в Нью-Йорке.

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Ранее белорусская миллионерша восхитила своим телом.

Свитолина тренируется в Монако

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