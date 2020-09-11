Мама из Беларуси оставила легендарную Серену без финала US Open и рекорда всех времен

Виктория Азаренка третий раз в карьере дошла до финала в Нью-Йорке

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс опять не смогла догнать Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах Большого шлема – 23 против 24-х. В полуфинале Открытого чемпионата США ее переиграла белоруска теннисистка Виктория Азаренка 1:6, 6:3, 6:3. Ранее мы сообщали, что три мамочки вышли в 1/4 финала US Open.

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Поединок продолжался 1 час и 55 минут. За это время Азаренка совершила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта. На счету Уильямс шесть эйсов, три двойные ошибки и три брейк-пойнта. Нужно сказать, что Виктория находится в фантастической форме. На турнире в Цинциннати белоруска выиграла пять матчей подряд, а на шестой ее соперница по финалу Наоми Осака не вышла из-за травмы. И на US Open у нее уже шесть побед.

"Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определенно был такой день. Мама – это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребенка. Я надеюсь, что женщины во всем мире знают, что они могут все", — цитирует Азаренка официальный сайт WTA.

Серена Уильямс и Виктория Азаренка / Фото: Reuters

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В финале турнира молодая мама Азаренка встретится опять таки с японкой Наоми Осакой, которая в своем полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счетом 7:6, 3:6, 6:3. Напомним, что Осака выигрывала US Open в 2018 году, а на этом турнире с трудом прошла украинку Марту Костюк, которая довела бывшую первую ракетку мира до полуобморочного состояния.

31-летняя Азаренка в США дважды играла в финале, но в этом году с поддержкой сына Лео может наконец-то взять титул.

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Напомним, что призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет 53,4 млн долларов. Действующей победительницей у женщин является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).

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