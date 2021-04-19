Мать-одиночку осудили за прививку от коронавируса, но спортсменка не стала молчать

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренка сделала прививку от коронавируса и подверглась критике в социальных сетях от противников вакцинации

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренка прошла вакцинацию от коронавируса. И выложила фото с пластырем на плече в своем Twitter. Многие поддержали решение теннисистки, но были и те, кто подверг ее жесткой критике из-за прививки. Ранее белорусская миллионерша восхитила своим телом.

"Поражены, что вы подвергаете иммунную систему своего тела неизвестному, нелицензированному коктейлю из лекарств, маркированных и продаваемых, как "вакцина", – написал один из пользователей.

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Но и Азаренка не промолчала в ответ на необоснованную критику:

"Почему людей так напрягают чужие решения, если они с ними не согласны? Я никому не говорила вакцинироваться. Я сказала, что делаю это для себя, исходя из своих знаний и своих представлений о том, что правильно".

Виктория Азаренка / Фото: Twitter

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Напомним, что в прошлом сезоне мама из Беларуси оставила легендарную Серену без финала US Open и рекорда всех времен. В сентябре 2020-го Виктория Азаренка, которая сама воспитывает сына, в третий раз в карьере дошла до финала в Нью-Йорке.

Видео: Сегодня

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