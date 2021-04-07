Потерял семь членов семьи из-за коронавируса и ринулся делать прививку

Баскетболист НБА получил первую дозу вакцины, несмотря на то, что уже болел

Первый номер драфта НБА 2015 года и звездный центровой Миннесоты Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс потерял сразу семь членов своей семьи из-за коронавируса. А затем и сам болел. Поэтому неудивительно, что как только у него появилась такая возможность, баскетболист НБА сделал первую прививку от COVID-19.

Реклама

Читайте также: "Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу

25-летний американец в своих соцсетях рассказал, что получил первую дозу вакцины и опубликовал фото момента вакцинации.

В марте 2020 года COVID-19 заразилась мама баскетболиста, она долгое время находилась в искусственной коме, но не выжила.

"Мне всегда приносило радость видеть мать на трибунах за щитом, и что она получает удовольствие от моей игры. Теперь мне будет сложно играть, сомневаюсь, что баскетбол станет для меня когда-либо терапией, но он позволит заново пережить те воспоминания", – рассказывал после трагедии Таунс

Реклама

Карл-Энтони Таунс / Фото: Getty Images

Напомним, что 25-летний американец доминиканского происхождения играет за Миннесоту с 2015 года. Таунс дважды выступал в Матче звезд НБА, а в 2016 году он был признан лучшим новичком сезона.

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама