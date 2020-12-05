Потерял семь членов семьи из-за коронавируса: трагедия известного спортсмена

Первый номер драфта НБА 2015 года и центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс потерял сразу семь членов своей семьи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналист The Athletic Джон Кравчински. В марте COVID-19 заразилась мама баскетболиста, она долгое время находилась в искусственной коме, но не выжила.

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"Я играю в баскетбол, потому что мне нравится, когда за моими успехами в игре следят мои близкие. Мне всегда приносило радость видеть мать на трибунах за щитом, и что она получает удовольствие от моей игры. Теперь мне будет сложно играть, сомневаюсь, что баскетбол станет для меня когда-либо терапией, но он позволит заново пережить те воспоминания. Баскетбол больше никак не сможет помочь мне эмоционально", – сказал расстроенный Таунс.

Напомним, что 25-летний американец доминиканского происхождения играет за "Миннесоту" с 2015 года. Таунс дважды выступал в Матче звезд НБА, а в 2016 году он был признан лучшим новичком сезона.

Ранее в этом году хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага". Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

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