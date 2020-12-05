Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Потерял семь членов семьи из-за коронавируса: трагедия известного спортсмена

5 декабря, 14:01

Елена Павлова Елена Павлова

Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" любил видеть маму на трибунах за щитом

Первый номер драфта НБА 2015 года и центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс потерял сразу семь членов своей семьи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналист The Athletic Джон Кравчински. В марте COVID-19 заразилась мама баскетболиста, она долгое время находилась в искусственной коме, но не выжила.

Реклама

Читайте также: Потрясающе! 48 игроков с коронавирусом, а НБА собралась стартовать

"Я играю в баскетбол, потому что мне нравится, когда за моими успехами в игре следят мои близкие. Мне всегда приносило радость видеть мать на трибунах за щитом, и что она получает удовольствие от моей игры. Теперь мне будет сложно играть, сомневаюсь, что баскетбол станет для меня когда-либо терапией, но он позволит заново пережить те воспоминания. Баскетбол больше никак не сможет помочь мне эмоционально", – сказал расстроенный Таунс.

Напомним, что 25-летний американец доминиканского происхождения играет за "Миннесоту" с 2015 года. Таунс дважды выступал в Матче звезд НБА, а в 2016 году он был признан лучшим новичком сезона.

Ранее в этом году хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага". Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

семья смерть баскетболист коронавирус мама Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачей
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачейБокс
Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за Месси
Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за МессиБаскетбол
Хотите зарабатывать 117 000 долларов в день? Спросите как у Леброна
Хотите зарабатывать 117 000 долларов в день? Спросите как у ЛебронаБаскетбол
Единственный канадский клуб НБА подтвердил переход украинца:
Единственный канадский клуб НБА подтвердил переход украинца: "Добро пожаловать на Север"Баскетбол
Сборная Украины добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии
Сборная Украины добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у АвстрииБаскетбол
Украине отдали матчи отбора на Евробаскет-2022! Ждите чемпионов Европы в Киеве
Украине отдали матчи отбора на Евробаскет-2022! Ждите чемпионов Европы в КиевеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять