Потрясающе! 48 игроков с коронавирусом, а НБА собралась стартовать

Шокирующими оказались результаты тестирования игроков на коронавирус, которые провела Национальная баскетбольная ассоциация. Лига собирается начать сезон 2020/2021 уже 22 декабря и проверяет состояние здоровья баскетболистов. Минувшей ночью стало известно, что 48 игроков получили положительные тесты на коронавирус.

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Недавно Харден отказался от зарплаты в 50 миллионов – такую сумму за год никто не получал.

О невеселых результатах анализов сегодня утром объявил официальный сайт НБА.

Тестирование проводилось в период с 24 по 30 ноября, а участие в нем приняли 546 игроков. Таким образом, зараженными оказались почти 9 процентов баскетболистов. Все больные отправлены на самоизоляцию, а их имена, естественно, не разглашаются.

Пока что неизвестно, будет ли НБА сдвигать старт нового сезона или же оставит все как есть, надеясь на скорое выздоровление пострадавших. Думается, если бы кто-то из игроков заболел в тяжелой форме, об этом стало бы известно.

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