Втратив сім членів сім'ї через коронавірус і кинувся робити щеплення

Перший номер драфту НБА 2015 року та зоряний центровий Міннесоти Тімбервулвз Карл-Ентоні Таунс втратив відразу сім членів своєї сім'ї через коронавірус. А потім і сам хворів. Тому не дивно, що як тільки у нього з'явилася така можливість, баскетболіст НБА зробив перше щеплення від COVID-19.
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25-річний американець у своїх соціальних мережах розповів, що отримав першу дозу вакцини і опублікував фото моменту вакцинації.
У березні 2020 року COVID-19 заразилася мама баскетболіста, вона довгий час перебувала в штучній комі, але не вижила.
"Мені завжди приносило радість бачити матір на трибунах за щитом, і що вона отримує задоволення від моєї гри. Тепер мені буде складно грати, сумніваюся, що баскетбол стане для мене коли-небудь терапією, але він дозволить заново пережити ті спогади", – розповідав після трагедії Таунс
Карл-Ентоні Таунс / Фото: Getty Images
Нагадаємо, що 25-річний американець домініканського походження грає за Міннесоту з 2015 року. Таунс двічі виступав у Матчі зірок НБА, а в 2016 році він був визнаний кращим новачком сезону.
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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