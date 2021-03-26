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"Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу

26 марта, 15:12

Елена Павлова Елена Павлова

Легендарный защитник "Лейкерс" получил первую дозу из рук полицейского

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон рассказал, что сделал прививку от COVID-19. Причем процедура неожиданно прошла на крыше и укол ему делал полицейский. 61-летний американский защитник верит, что так может защитить себя и своих близких. Ранее мы разбирали, найдет ли Украина вакцину для спортсменов.

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"Сегодня я получил первую дозу вакцины Pfizer. Так рад, что сделал один из последних шагов, чтобы защитить себя и свою семью от COVID-19", – написал Джонсон в Twitter.

После прививки 5-кратный чемпион НБА и обладатель олимпийского "золота" 1992 года чувствует себя хорошо. Ранее о вакцинации игроков и сотрудников объявили несколько клубов НБА – "Новый Орлеан", "Атланта" и "Портленд".

Мы также рассказывали, что первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом. Баскетболистов предупредили о последствиях прививки.

А вот олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы ему не делали укол.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прививка вакцинация НБА баскетболист коронавирус Мэджик Джонсон COVID-19
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