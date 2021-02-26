"Ззаду Віка вогонь": білоруська мільйонерка вразила своїм тілом

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренка запостила у соцмережі своє фото в купальнику. Знімок в ту ж мить зібрав десятки тисяч лайків.

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Фотографію Віка в Instagram підписала іспанською мовою:

"І моє життя перевернулося".

Однак не розшифрувала свого послання.

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Фанати захоплені фігурою тенісистки. "Ззаду Віка вогонь", "Королева мого серця", "Відмінне тіло", – посипалися коментарі.

Вікторія Азаренка – експерша ракетка світу в одиночному розряді. Олімпійська чемпіонка 2012 року в міксті з Максимом Мирним, бронзова призерка в одиночному розряді; переможниця двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2012, 2013); переможниця двох турнірів "Великого шолома" в міксті (Відкритий чемпіонат США-2007 c Мирним і Відкритий чемпіонат Франції-2008 з Бобом Браяном); переможниця 29 турнірів WTA (з них 21 в одиночному розряді). На корті заробила 32 млн доларів призових.

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