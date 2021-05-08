До смерти! Взрыв конфетти напугал белорусскую теннисистку (видео)

Теннисистка Арина Соболенко, выиграв десятый турнир в своей карьере и свыше 300 тысяч евро призовых, пережила неприятные мгновения на церемонии награждения

Арина Соболенко / Фото: Reuters

Белорусскую теннисистку Арину Соболенку подвергли стрессу на церемонии вручения победного трофея турнира WTA-1000 в Мадриде. Когда Соболенко поднялась на пьедестал с кубком в руках, прозвучал громкий залп конфетти.

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Арина не на шутку испугалась взрыва, вздрогнув и схватившись за сердце

Похожая реакция была и у первой ракетки мира австралийки Эшли Барти, которая стояла неподалеку.

"Арина, не бойся", – подписали это видео в аккаунте мадридского турнира в Instagram

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И добавили: "Извини".

Отметим, что в финале престижных соревнований в Мадриде 23-летняя Соболенко в трех сетах обыграла Барти – 6:0, 3:6, 6:4, завоевав 10-й титул WTA в своей карьере и первый на грунте.

Эта победа принесла Арине 315 160 евро призовых.

В понедельник, 10 мая, белоруска Соболенко впервые станет четвертой ракеткой мира.

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