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Пока я тебя не забыла: слезные кадры встречи 95-летней болельщицы с легендарным Надалем

8 мая, 15:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый испанский теннисист на турнире АТР в Мадриде встретился со своей 95-летней поклонницей, которая страдает болезнью Альцгеймера

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Неординарное событие произошло на крупном теннисном турнире в испанской столице. Один из лучших спортсменов планеты Рафаэль Надаль встретился с 95-летней болельщицей, которая очень хотела его увидеть.

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Недавно Надаль ошарашил девятилетнего сына Неймара.

Дело еще и в том, что Мануэла Наварро страдает болезнью Альцгеймера и ее память постепенно ухудшается. Так что поклонница тенниса хотела встретить своего кумира до того, как его забудет...

Организаторы "Мастерса" в Мадриде организовали встречу Надаля с болельщицей. Естественно, в масках. После общения со звездой Мануэла с восторгом и довольно живо передала свои эмоции от увиденного.

Надаль согласился встретиться с любительницей тенниса, хотя в пятницу играл с Александром Зверевым. В итоге немец впервые победил испанца на грунтовом покрытии и вышел в полуфинал. Рафаэль же ограничился заработком в 58 тысяч евро.

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Ранее Надалю показали средний палец во время матча.

Вспомним, как Рафа выступал на Открытом чемпионате Австралии:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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