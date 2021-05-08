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Поки я тебе не забула: слізні кадри зустрічі 95-річної вболівальниці з легендарним Надалем

8 травня, 15:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменитий іспанський тенісист на турнірі АТР в Мадриді зустрівся зі своєю 95-річною шанувальницею, яка страждає на хворобу Альцгеймера

/ Фото: Reuters

Неординарна подія сталася на великому тенісному турнірі в іспанській столиці. Один із найкращих спортсменів планети Рафаель Надаль зустрівся з 95-річною вболівальницею, котра дуже хотіла його побачити.

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Нещодавно Надаль ошелешив дев'ятирічного сина Неймара.

Справа ще й у тому, що Мануела Наварро страждає хворобою Альцгеймера і її пам'ять поступово погіршується. Так що прихильниця тенісу хотіла зустріти свого кумира до того, як його забуде...

Організатори "Мастерса" в Мадриді організували зустріч Надаля з уболівальницею. Природно, в масках. Після спілкування із зіркою Мануела із захопленням і досить жваво передала свої емоції від побаченого.

Надаль погодився зустрітися з любителькою тенісу, хоча в п'ятницю грав з Олександром Звєрєвим. У підсумку німець вперше переміг іспанця на грунтовому покритті і вийшов до півфіналу. Рафаель же обмежився заробітком у 58 тисяч євро.

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Раніше Надалю показали середній палець під час матчу.

Згадаймо, як Рафа виступав на Відкритому чемпіонаті Австралії:

Перший день Australian Open. Перемога Надаля і поразка Шарапової Відео: Reuters

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