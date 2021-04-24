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Надаль ошарашил 9-летнего сына Неймара: видео эмоций мальчугана

24 апреля, 18:35

Олег Люлька Олег Люлька

"Мама, он со мной поговорил!" – наследник звездного футболиста ПСЖ в шоке от личного сообщения от легенды тенниса. Парень радуется так, словно выиграл ЧМ

/ Фото: Instagram

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль записал видеообращение к сыну бразильского футболиста Неймара. Неймар поделился реакцией девятилетнего сына в сториз своего Instagram.

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"Давид Лукка, как дела? Я слышал, что ты недавно приходил на один из моих матчей. Прости, что не смог с тобой увидеться, но из-за коронавируса это было невозможно. Надеюсь, когда все это закончится, ты сможешь вернуться, и мы как следует встретимся. Крепко целую", – сказал Надаль

"Ты шутишь? Мама, не может такого быть. Мама, я так счастлив! Он со мной поговорил… Надаль!" – отреагировал Давид Лукка на сообщение от 20-кратного победителя турниров "Большого шлема"

Во время просмотра послания от Надаля сын Неймара сделал большие глаза, а затем принялся мять свои щеки и прыгать от счастья, словно выиграл чемпионат мира по футболу.

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Очевидно, мальчик посетил один из матчей Надаля на турнире ATP-500 в Барселоне, где знаменитый испанец выступает в эти дни.

Видео: Instagram
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теннис Неймар Рафаэль Надаль дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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