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Не доплатили 25 центов: теннисистка шокирована размером премиальных в Праге

5 мая, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

После поражения в квалификации турнира ITF французская теннисистка Сара Чакаревич призналась, что получила всего 2 евро в качестве премиальных

Французская теннисистка Сара Чакаревич возмутилась призовыми за участие в первом круге квалификации турнира ITF в Праге.

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Общая сумма призовых теннисистки составила 45 евро. После вычета налога в размере 6,75 евро и стартового взноса в 36 евро Чакаревич получила лишь 2,25 евро.

"Просто хочу поблагодарить ITF. Хорошо, если бы это была шутка... Мне даже не дали 25 центов. Спасибо ITF за бесплатный кофе", – написала Сара в соцсетях.

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Ранее мы писали, что бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов объявил о завершении карьеры. Теннисист так и не смог оправиться после травмы руки. Александр признался, что дальше планирует заниматься бизнесом, а от теннисной жизни на ближайшее время отойдет.

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