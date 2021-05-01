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Это было необыкновенное путешествие: Александр Долгополов объявил о завершении карьеры

1 мая, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Титулованный украинский теннисист Александр Долгополов уходит из спорта. Он так и не смог преодолеть последствия травмы руки, из-за которой он не выходи на корт с 2019 года

Александр Долгополов

Александр Долгополов / Фото: AFP

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов объявил о завершении карьеры. Теннисист так и не смог оправиться после травмы руки. Украинец признался, что дальше планирует заниматься бизнесом, а от теннисной жизни на ближайшее время отойдет.

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"Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру! Это было необыкновенное путешествие, длинной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций на кисти я не смог вернутся на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла. Спасибо всем, кто поддерживал и болел, также тем, кто не сильно радовался успехам, вы отлично мотивировали", – написал теннисист в Instagram.

Долгополов дебютировал в профессионалах с 2006 года. Наивысшей позицией в рейтинге ATP является 13-е место, которое он занимал в 2012 году. За свою карьеру Александр выиграл четыре турнира серии ATP и более семи миллионов долларов призовых.

Александр Долгополов сервал Видео: Instagram

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