Найсексуальніша "ракетка" світового тенісу, яку ви не побачите на Australian Open

Дочка знаменитого українського хокеїста Ангеліна Шахрайчук поєднує виступи на корті з кар'єрою моделі

Цієї українки немає серед учасниць Australian Open, який стартував у Мельбурні. А шкода! Вона б точно удостоїлася звання головної секс-бомби першого турніру року із серії "Великого шолома".

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Ангеліна Шахрайчук свого часу подавала непогані надії в тенісі. Але останніми роками дівчина більше зайнята навчанням в США і кар'єрою Instagram-моделі, зачаровуючи фоловерів своїм бюстом.

Утім, зав'язувати з тенісом 21-річна українка, яка заробила на корті 8156 доларів призових і досягала 810-го рядка світового рейтингу, не поспішає.

Більш того, на початку 2021 року на її сторінці в соцмережах тенісні фотографії навіть витіснили кадри неспортивного штибу.

"Сфокусована", – так описує свій нинішній стан Ангеліна, мабуть, маючи на увазі концентрацію на тенісі

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Королева корту!

Які ноги!

Відмінна позиція для прийому! – пишуть у коментарях під фото фоловери Ангеліни Шахрайчук

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Додамо, що Ангеліна Шахрайчук є донькою відомого українського хокеїста Вадима Шахрайчука, який зіграв понад сто матчів за національну збірну і свого часу ставав переможцем європейського Кубка чемпіонів.

Дивіться більше фото Ангеліни Шахрайчук

Відзначимо, що вже на старті Australian Open Україна залишилася без Марти Костюк, яка програла росіянці Вероніці Кудерметовій. Зате до другого раунду змагань пробилася Еліна Світоліна.

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