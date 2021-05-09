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Украинка с лучшим бюстом мирового тенниса соблазнительно окончила христианский университет (фото)

9 мая, 23:23

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Дочь знаменитого хоккеиста Вадима Шахрайчука, становившегося победителем европейского Кубка чемпионов, сбросила с себя академическую шапочку в Техасе

Ангелина Шахрайчук

Ангелина Шахрайчук / Фото: Instagram

Украинка Ангелина Шахрайчук, которую называют обладательницей самого эффектного бюста мирового тенниса, окончила старейший в Техасе Бэйлорский христианский университет в городе Уэйко.

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21-летняя спортсменка сообщила об этом у себя в Instagram, показав, как она в соблазнительном коротком платье сбрасывает со своей головы черную академическую шапочку.

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"Выпуск из Бэйлорского университета – сделано! Официально. В предвкушении нового раздела моей жизни", – написала Ангелина Шахрайчук

"Самое красивое выпускное фото, которое я видел", – отмечают в комментариях ее фолловеры

Теперь возникает вопрос – продолжит ли Ангелина Шахрайчук выступления в теннисе? За свою спортивную карьеру она заработала всего лишь 8156 долларов призовых и выше 810-й строчки мирового рейтинга не поднималась.

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Или же сосредоточится на карьере модели?

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Вероятно, Ангелина будет совмещать и то и другое. По крайней мере, девушка дала понять, что с теннисной ракеткой разлучаться не собирается.

Смотрите больше фото Ангелины Шахрайчук

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    Напомним, что Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

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    Видео: Twitter

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