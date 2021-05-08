Розстебнула блискавку: пікантні фото дружини ексглави ФФУ на Балі

Після "полону" в задушливому номері готелю в Джакарті дружина Анатолія Конькова Марія, нарешті, дісталася до хвиль і почала серфити від світанку до заходу сонця

Анатолій Коньков і його дружина Марія / Фото: Instagram

Дружина колишнього капітана Динамо і ексглави ФФУ Анатолія Конькова Марія дорвалася до серфінгу, заради якого прилетіла з маленькою донькою на Балі.

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За словами Марії, хвилі там відповідають десяти балам за десятибальною шкалою.

"З єдиним запитанням "Серф там є?", я вибрала перше запропоноване житло і, як виявилося, оселилася на ідеальному місці: серфити тут можна від світанку до заходу сонця", – розповіла у себе в Instagram Марія Конькова, поділившись пікантними знімками з розстебнутою в районі грудей блискавкою

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Судячи з постів Марії Конькової, вона – на сьомому небі від щастя. "Це такпрекрасно, що я, мабуть, сама від себе відпишуся", – пожартувала Марія в підписі до цього фото на Berawa Beach:

Разом з тим на Балі Марія Конькова відзначила 8 місяців від народження своєї доньки Олександри: "Вісім місяців, як не можу нею надихатися. Тут, до речі, до неї ім'я нове прилипло, "панi Франжипанi", моя райська квіточка".

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Нагадаємо, подорож на Балі почалася для Марії Конькової не найкращим чином. Дружину ексглави ФФУ і її дитину замкнули в задушливому номері в Джакарті – відповідно до вимог карантину.

Марія Конькова і її дочка / Фото: Instagram

Але тепер, схоже, справи у них в екзотичних краях налагоджуються.

Додамо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя – Раупова) одружилися навесні 2017 року, вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

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Конькову – 71 рік, його дружина – майже вдвічі молодша