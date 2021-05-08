Райська краса! Дружина тренера збірної України – в Мексиці

Під час перегляду теплих знімків Христини Ротань голова йде обертом – як від мексиканських пейзажів, так і від чарівної фігури дівчини

Христина Ротань / Фото: Instagram

Дружина колишнього півзахисника Динамо і Дніпра, а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина зігріла фоловерів теплими знімками зі свого відпочинку в Мексиці. Справа була ще на початку весни, але, за словами красуні, Мексика досі її не "не відпускає", змушуючи поділитися з підписниками воістину райськими кадрами.

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Нагадаємо, раніше дружина Руслана Ротаня вразила фігурою на "Острові Жінок".

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А один з них в коментарях під фото в Instagram звернувся до дівчини з приватною пропозицією: "Візьми мене на контракт особистим фотографом!"

Христина Ротань / Фото: Instagram

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