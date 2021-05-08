Райська краса! Дружина тренера збірної України – в Мексиці

Христина Ротань / Фото: Instagram
Дружина колишнього півзахисника Динамо і Дніпра, а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина зігріла фоловерів теплими знімками зі свого відпочинку в Мексиці. Справа була ще на початку весни, але, за словами красуні, Мексика досі її не "не відпускає", змушуючи поділитися з підписниками воістину райськими кадрами.
Нагадаємо, раніше дружина Руслана Ротаня вразила фігурою на "Острові Жінок".
"Вау!" – захоплюються невимовною красою шанувальники Христини Ротань
А один з них в коментарях під фото в Instagram звернувся до дівчини з приватною пропозицією: "Візьми мене на контракт особистим фотографом!"
Христина Ротань / Фото: Instagram
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