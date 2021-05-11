Дружина Ярмоленка здивувала новою зовнішністю. Навіть жінка Шацьких не впізнала (фото)

Кохана вінгера Вест Гема поділилася знімком зі спортзалу, на якому її не впізнала навіть близька подруга. Мати трьох дітей перебуває в шикарній формі!

Інна Ярмоленко / Фото: Instagram

Дружина вінгера лондонського Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка Інна опублікувала в Instagram фото, на якому її не впізнали навіть подруги.

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Дівчина зробила селфі в спортзалі, похизувавшись своєю фігурою в світло-сірих легінсах і топіку.

"Повернення до спортивного режиму", – написала Інна Ярмоленко, чоловік якої напередодні зіграв вперше з лютого за Вест Гем, правда, став найгіршим гравцем матчу проти Евертона

"Така ніжна", "Тіло – вогонь" – пишуть Інні Ярмоленко її фоловери

При цьому багато підписників зізнаються, що її просто не впізнати.

"Я тебе не впізнала. Красуня така", – зазначила в коментарях під фото Інни Ярмоленко дружина колишнього нападника і екстренера Динамо Максима Шацьких Олеся

"Мене з хвостом ніхто не впізнає", – відповіла їй дружина Андрія Ярмоленко

Нагадаємо, що у Андрія та Інни Ярмоленків троє синів – Іван, якому скоро виповниться 8 років, Данило (5) і піврічний Максим.

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Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Додамо, що Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним українським футболістом. За даними британських ЗМІ, у Вест Гемі він отримує близько 7 млн євро на рік.

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