Дружина Ярмоленка здивувала новою зовнішністю. Навіть жінка Шацьких не впізнала (фото)

Інна Ярмоленко / Фото: Instagram
Дружина вінгера лондонського Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка Інна опублікувала в Instagram фото, на якому її не впізнали навіть подруги.
Дівчина зробила селфі в спортзалі, похизувавшись своєю фігурою в світло-сірих легінсах і топіку.
"Повернення до спортивного режиму", – написала Інна Ярмоленко, чоловік якої напередодні зіграв вперше з лютого за Вест Гем, правда, став найгіршим гравцем матчу проти Евертона
"Така ніжна", "Тіло – вогонь" – пишуть Інні Ярмоленко її фоловери
При цьому багато підписників зізнаються, що її просто не впізнати.
"Я тебе не впізнала. Красуня така", – зазначила в коментарях під фото Інни Ярмоленко дружина колишнього нападника і екстренера Динамо Максима Шацьких Олеся
"Мене з хвостом ніхто не впізнає", – відповіла їй дружина Андрія Ярмоленко
Нагадаємо, що у Андрія та Інни Ярмоленків троє синів – Іван, якому скоро виповниться 8 років, Данило (5) і піврічний Максим.
Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram
Додамо, що Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним українським футболістом. За даними британських ЗМІ, у Вест Гемі він отримує близько 7 млн євро на рік.
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