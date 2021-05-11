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Сексапільна зірка ММА покрасувалась в шортиках, коротших за які не буває

11 травня, 14:02

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Красуня зі Штатів продовжує спокушати своїх фоловерів. Шанувальники Пейдж Ванзант не вірять, що після боїв у клітці можна мати такий яскравий вигляд

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант, котра недавно розбурхала соцмережі фото ідеального тіла у відвертому купальнику, побалувала фоловерів новою пікантною сесією.

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27-річна блондинка притулилася до стіни в шортах, коротших за які уявити неможливо.

  • "Погана дівчинка"
  • "Апетитно"
  • "Як можна бути такою красивою після боїв у клітці?" – коментують підписники Пейдж Ванзант її знімок в Instagram

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Гарт. Але поступатися званням найспокусливішої красуні змішаних єдиноборств вона не має наміру нікому!

Пейдж Ванзант
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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Пейдж Ванзант
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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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