Сексапільна зірка ММА покрасувалась в шортиках, коротших за які не буває

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант, котра недавно розбурхала соцмережі фото ідеального тіла у відвертому купальнику, побалувала фоловерів новою пікантною сесією.
27-річна блондинка притулилася до стіни в шортах, коротших за які уявити неможливо.
- "Погана дівчинка"
- "Апетитно"
- "Як можна бути такою красивою після боїв у клітці?" – коментують підписники Пейдж Ванзант її знімок в Instagram
Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Гарт. Але поступатися званням найспокусливішої красуні змішаних єдиноборств вона не має наміру нікому!
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
/ Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
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