Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Виріс за два тижні! Вагітна дружина лідера Динамо вперше показала свій животик

11 травня, 14:59

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Віталій і Аліна Буяльський чекають на другу дитину. Їхня старша дочка хоче сестричку, а от самій дружині футболіста байдуже, хто народиться

Віталій Буяльський і його дружина Аліна

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна вперше показала фоловерам свій вагітний животик.

Реклама

Читайте також: Українська красуня з золотим минулим народить дитину тенісистові з США

"Ось такий нині мій ПУЗ. І це – буквально за два тижні виріс. Був більш-менш плоский", – зізналася в своїх інстаграм-сторіз Аліна Буяльська

Аліна Буяльська з животиком Відео: Instagram

При цьому на питання, кого хочуть більше – хлопчика чи дівчинку – Аліна Буяльська відповіла: "У мене всі про це запитують. І різностатеві діти – добре, і одностатеві – класно. Як буде, так буде".

Хоча, наприклад, трирічна дочка Віталія та Аліни Буяльських Злата днями сказала, що хоче сестричку.

Буяльський і його родина
Реклама

Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Нагадаємо, в недавньому матчі з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

Реклама

Пізніше дружина футболіста Аліна Буяльська підтвердила, що вони готуються вдруге стати батьками: "Чесно, до останнього не хотіла афішувати, але чоловік після третього забитого гола не стримав своїх емоцій і показав цікавий жест, від якого я отримую вже привітання".

Віталій Буяльский і його дружина Аліна

Віталій Буяльский і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Дивіться, як забиває Буяльський

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти