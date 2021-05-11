Виріс за два тижні! Вагітна дружина лідера Динамо вперше показала свій животик

Віталій і Аліна Буяльський чекають на другу дитину. Їхня старша дочка хоче сестричку, а от самій дружині футболіста байдуже, хто народиться

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна вперше показала фоловерам свій вагітний животик.

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"Ось такий нині мій ПУЗ. І це – буквально за два тижні виріс. Був більш-менш плоский", – зізналася в своїх інстаграм-сторіз Аліна Буяльська

Аліна Буяльська з животиком Відео: Instagram

При цьому на питання, кого хочуть більше – хлопчика чи дівчинку – Аліна Буяльська відповіла: "У мене всі про це запитують. І різностатеві діти – добре, і одностатеві – класно. Як буде, так буде".

Хоча, наприклад, трирічна дочка Віталія та Аліни Буяльських Злата днями сказала, що хоче сестричку.

Реклама Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Нагадаємо, в недавньому матчі з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

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Пізніше дружина футболіста Аліна Буяльська підтвердила, що вони готуються вдруге стати батьками: "Чесно, до останнього не хотіла афішувати, але чоловік після третього забитого гола не стримав своїх емоцій і показав цікавий жест, від якого я отримую вже привітання".

Віталій Буяльский і його дружина Аліна / Фото: Instagram

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