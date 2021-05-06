Дочка динамівця Буяльського замовила у мами сестричку (відео)

Буяльський і його родина / Фото: Instagram
Трирічна дочка Віталія та Аліни Буяльських Злата поділилася очікуваннями щодо того, хто у неї народиться – братик чи сестричка.
Нагадаємо, в недавньому матчі з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.
Пізніше дружина футболіста Аліна Буяльська підтвердила, що вони готуються вдруге стати батьками.
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram
- Розкажи всім, кого ти більше хочеш – братика чи сестричку? – запитала сьогодні у Злати Аліна Буяльська.
- Сестричку.
- Чому?
- Тому що я її люблю.
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- А якщо там братик?
- Сестричка, – наполягає на своєму Злата, відео розмови з якою Аліна Буяльська виклала у себе в інстаграм-історіях.
Аліна Буяльська / Фото: Instagram
Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram
Раніше Аліна Буяльська зізнавалася, що вони з Віталієм дуже хотіли б другу дитину, для чого ведуть максимально здоровий спосіб життя. "Дочка Злата часто каже, що хоче і братика, і сестричку, я аж не очікувала від неї такого", – розповідала тоді Аліна.
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