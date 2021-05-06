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Дочка динамівця Буяльського замовила у мами сестричку (відео)

6 травня, 16:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Лідер київського Динамо і його дружина чекають на другу дитину. Трирічна Злата, яку вони виховують, хоче, щоб це була дівчинка

Буяльський і його родина

Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Трирічна дочка Віталія та Аліни Буяльських Злата поділилася очікуваннями щодо того, хто у неї народиться – братик чи сестричка.

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Нагадаємо, в недавньому матчі з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

Пізніше дружина футболіста Аліна Буяльська підтвердила, що вони готуються вдруге стати батьками.

Віталій Буяльський і його дружина Аліна
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Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

- Розкажи всім, кого ти більше хочеш – братика чи сестричку? – запитала сьогодні у Злати Аліна Буяльська.

- Сестричку.

- Чому?

- Тому що я її люблю.

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- А якщо там братик?

- Сестричка, – наполягає на своєму Злата, відео розмови з якою Аліна Буяльська виклала у себе в інстаграм-історіях.

Донька Буяльского чекає на сестричку Відео: Instagram

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Буяльський і його сім'я
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Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram

Раніше Аліна Буяльська зізнавалася, що вони з Віталієм дуже хотіли б другу дитину, для чого ведуть максимально здоровий спосіб життя. "Дочка Злата часто каже, що хоче і братика, і сестричку, я аж не очікувала від неї такого", – розповідала тоді Аліна.

Дивіться, як забиває Віталій Буяльський

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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