Дочка динамівця Буяльського замовила у мами сестричку (відео)

Лідер київського Динамо і його дружина чекають на другу дитину. Трирічна Злата, яку вони виховують, хоче, щоб це була дівчинка

Буяльський і його родина / Фото: Instagram

Трирічна дочка Віталія та Аліни Буяльських Злата поділилася очікуваннями щодо того, хто у неї народиться – братик чи сестричка.

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Нагадаємо, в недавньому матчі з Ворсклою, святкуючи перший в своїй кар'єрі хет-трик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

Пізніше дружина футболіста Аліна Буяльська підтвердила, що вони готуються вдруге стати батьками.

Реклама Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

- Розкажи всім, кого ти більше хочеш – братика чи сестричку? – запитала сьогодні у Злати Аліна Буяльська.

- Сестричку.

- Чому?

- Тому що я її люблю.

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- А якщо там братик?

- Сестричка, – наполягає на своєму Злата, відео розмови з якою Аліна Буяльська виклала у себе в інстаграм-історіях.

Донька Буяльского чекає на сестричку Відео: Instagram

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Реклама Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram

Раніше Аліна Буяльська зізнавалася, що вони з Віталієм дуже хотіли б другу дитину, для чого ведуть максимально здоровий спосіб життя. "Дочка Злата часто каже, що хоче і братика, і сестричку, я аж не очікувала від неї такого", – розповідала тоді Аліна.

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