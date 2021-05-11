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Вырос за две недели! Беременная жена лидера Динамо впервые показала свой животик

11 мая, 14:59

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Виталий и Алина Буяльские ждут второго ребенка. Их старшая дочка хочет сестричку, а вот самой супруге футболиста без разницы, кто родится

Виталий Буяльский и его жена Алина

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Супруга лидера Динамо Виталия Буяльского Алина впервые показала фолловерам свой беременный животик.

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"Вот так выглядит сейчас мой пуз. И это – буквально за две недели вырос. Был более-менее плоский", – призналась в своих инстаграм-сториз Алина Буяльская

Алина Буяльская с животиком Видео: Instagram

При этом на вопрос, кого хотят больше – мальчика или девочку – Алина Буяльская ответила: "У меня все об этом спрашивают. И разнополые дети – хорошо, и однополые – классно. Как будет, так будет".

Хотя, например, трехлетняя дочь Виталия и Алины Буяльских Злата на днях сказала, что хочет сестричку.

Буяльский и его семья
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Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Алина Буяльская

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Напомним, в недавнем матче с Ворсклой, празднуя первый в своей карьере хет-трик, полузащитник Динамо Виталий Буяльский засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.

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Позже супруга футболиста Алина Буяльская подтвердила, что они готовятся во второй раз стать родителями: "Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления".

Виталий Буяльский и его жена Алина

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Смотрите, как забивает Буяльский

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