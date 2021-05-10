Українська красуня з золотим минулим народить дитину тенісистові з США

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 з фехтування на шаблях Галина Пундик в День матері розповіла про свою вагітність і вже отримала масу привітань

Галина Пундик з чоловіком / Фото: Instagram

Відома українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Галина Пундик ось-ось стане мамою. 33-річна спортсменка вже кілька років живе в США, де і знайшла своє особисте щастя. Раніше Харлан забавно відзначила Великдень в Італії зі своїм бойфрендом.

"Також вже святкую", – написала в своєму Instagram Пундик в День матері і виклала фото в облягаючій жовтій сукні, яка тільки підкреслює вже значний живіт

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Подругу вже привітали ще дві учасниці тієї золотої четвірки Пекіна – Ольга Харлан та Олена Хомрова. А також олімпійська чемпіонка з багатоборства-2008 Наталія Добринська.

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Нагадаємо, що у 2016 році українська красуня-шаблістка заручилася з 32-річним американським тенісистом Вільямом Бо-Вейгаардом, який був неодноразовим переможцем американської студентської ліги і капітаном однієї з університетських команд США. Вільям приїжджав до України і їздив з коханою на міжнародні турніри, а потім зробив їй пропозицію під час відпустки на Карибах.

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Незабаром Пундик завершила кар'єру і перебралася до нареченого в США, де працює помічником тренера з фехтування в університеті і готує дітей.

А на початку 2020 року Галина оголосила, що вийшла заміж за Вільяма і на підтвердження виклала фото.

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Раніше тенісистка вперше стала мамою після коронавірусу і народила від свого лікаря.

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