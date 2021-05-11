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Жена Ярмоленко удивила новой внешностью. Даже супруга Шацких не узнала (фото)

11 мая, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленная вингера Вест Хэма поделилась снимком из спортзала, на котором ее не признала даже близкая подруга. Мать троих детей пребывает в шикарной форме!

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко / Фото: Instagram

Супруга вингера лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали даже подруги.

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Девушка сделала селфи в спортзале, похваставшись своей фигурой в светло-серых леггинсах и топике.

"Возвращение к спортивному режиму", – написала Инна Ярмоленко, супруг которой накануне сыграл впервые с февраля за Вест Хэм, правда, стал худшим игроком матча против Эвертона

"Такая нежная", "Тело – огонь" – пишут Инне Ярмоленко ее фолловеры

При этом многие подписчики признаются, что ее просто не узнать.

"Я тебя не узнала. Красотка такая", – отметила в комментариях под фото Инны Ярмоленко жена бывшего нападающего и экс-тренера Динамо Максима Шацких Олеся

"Меня с хвостом никто не узнает", – ответила ей супруга Андрея Ярмоленко

Напомним, что у Андрея и Инны Ярмоленко трое сыновей – Иван, которому скоро исполнится 8 лет, Даниил (5) и полугодовалый Максим.

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Андрей Ярмоленко, его жена и дети

Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram

Добавим, что Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым украинским футболистом. По данным британских СМИ, в Вест Хэме он получает около 7 млн евро в год.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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