Жена Ярмоленко удивила новой внешностью. Даже супруга Шацких не узнала (фото)

Возлюбленная вингера Вест Хэма поделилась снимком из спортзала, на котором ее не признала даже близкая подруга. Мать троих детей пребывает в шикарной форме!

Инна Ярмоленко / Фото: Instagram

Супруга вингера лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали даже подруги.

Реклама

Девушка сделала селфи в спортзале, похваставшись своей фигурой в светло-серых леггинсах и топике.

"Возвращение к спортивному режиму", – написала Инна Ярмоленко, супруг которой накануне сыграл впервые с февраля за Вест Хэм, правда, стал худшим игроком матча против Эвертона

"Такая нежная", "Тело – огонь" – пишут Инне Ярмоленко ее фолловеры

При этом многие подписчики признаются, что ее просто не узнать.

"Я тебя не узнала. Красотка такая", – отметила в комментариях под фото Инны Ярмоленко жена бывшего нападающего и экс-тренера Динамо Максима Шацких Олеся

"Меня с хвостом никто не узнает", – ответила ей супруга Андрея Ярмоленко

Напомним, что у Андрея и Инны Ярмоленко трое сыновей – Иван, которому скоро исполнится 8 лет, Даниил (5) и полугодовалый Максим.

Реклама

Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram

Добавим, что Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым украинским футболистом. По данным британских СМИ, в Вест Хэме он получает около 7 млн евро в год.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов