Сексапильная звезда ММА покрасовалась в шортиках, короче которых не бывает

Красотка из Штатов продолжает соблазнять своих фолловеров. Поклонники Пейдж Ванзант не верят, что после боев в клетке можно выглядеть так ярко

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, недавно взбудоражившая соцсети фото идеального тела в откровенном купальнике, побаловала фолловеров новой пикантной сессией.

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27-летняя блондинка прислонилась к стене в шортах, короче которых представить невозможно.

"Плохая девочка"

"Аппетитно"

"Как можно выглядеть так красиво после увечий в клетке?" – комментируют подписчики Пейдж Ванзант ее снимок в Instagram

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но уступать звание самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому!

Реклама Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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