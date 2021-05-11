Сексапильная звезда ММА покрасовалась в шортиках, короче которых не бывает

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, недавно взбудоражившая соцсети фото идеального тела в откровенном купальнике, побаловала фолловеров новой пикантной сессией.
27-летняя блондинка прислонилась к стене в шортах, короче которых представить невозможно.
- "Плохая девочка"
- "Аппетитно"
- "Как можно выглядеть так красиво после увечий в клетке?" – комментируют подписчики Пейдж Ванзант ее снимок в Instagram
Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но уступать звание самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому!
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
/ Фото: Instagram
Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Читайте также:
- Жена Ярмоленко удивила новой внешностью. Даже супруга Шацких не узнала
- Видно, что украинка: звезда боев в клетке прикрылась двумя цветками в бассейне
- Абсолютно голая: сексуальная велосипедистка взорвала Сеть откровенным фото с отдыха
- Украинка с лучшим бюстом мирового тенниса соблазнительно окончила христианский университет
- Ее лучше не злить! Дарья Белодед в соблазнительном лифчике предстала в образе львицы
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов