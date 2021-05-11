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Сексапильная звезда ММА покрасовалась в шортиках, короче которых не бывает

11 мая, 14:02

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Красотка из Штатов продолжает соблазнять своих фолловеров. Поклонники Пейдж Ванзант не верят, что после боев в клетке можно выглядеть так ярко

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, недавно взбудоражившая соцсети фото идеального тела в откровенном купальнике, побаловала фолловеров новой пикантной сессией.

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27-летняя блондинка прислонилась к стене в шортах, короче которых представить невозможно.

  • "Плохая девочка"
  • "Аппетитно"
  • "Как можно выглядеть так красиво после увечий в клетке?" – комментируют подписчики Пейдж Ванзант ее снимок в Instagram

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но уступать звание самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому!

Пейдж Ванзант
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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Пейдж Ванзант
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Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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