Нет некрасивых женщин: Анна Ризатдинова показала фото в постели

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram
Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram опубликовала пикантное фото на кровати в вызывающем платье и сопроводила его цитатой знаменитой британской актрисой Вивьен Ли, сыгравшей главную роль в фильме "Унесенные ветром".
"Вивьен Ли убеждена, что нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы... Соглашусь на все 100% с вышесказанным. А вы?", – написала под снимком спортсменка.
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