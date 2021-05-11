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Нет некрасивых женщин: Анна Ризатдинова показала фото в постели

11 мая, 17:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Звездная украинская гимнастка сфотографировалась в постели в откровенном наряде и прокомментировала фото цитатой знаменитой актрисы

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram опубликовала пикантное фото на кровати в вызывающем платье и сопроводила его цитатой знаменитой британской актрисой Вивьен Ли, сыгравшей главную роль в фильме "Унесенные ветром".

"Вивьен Ли убеждена, что нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы... Соглашусь на все 100% с вышесказанным. А вы?", – написала под снимком спортсменка.

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