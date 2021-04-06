Ліга чемпіонів повертається! Розклад, трансляції і результати 1/4 фіналу

Ліга чемпіонів повертається! Посеред тижня відбуваються перші матчі 1/4 фіналу. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати.

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Онлайн Реал – Ліверпуль

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ

ПЕРШІ МАТЧІ

Вівторок, 6 квітня

22:00 Реал – Ліверпуль

Котирування на прохід: 2.44 (40%) – 1.61 (60%)

ТБ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Манчестер Сіті – Боруссія Д

Котирування на прохід: 1.14 (85%) – 6.40 (15%)

ТБ: Футбол 2, OLL.TV

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Середа – 7 квітня

22:00 Баварія – ПСЖ

Котирування на прохід: 1.74 (56%) – 2.19 (44%)

ТБ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Порту – Челсі

Котирування на прохід: 4.10 (24%) – 1.27 (76%)

ТБ: Футбол 1, OLL.TV

Повторні матчі – 13/14 квітня

Реклама Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (27/28 квітня і 4/5 травня) зіграють переможці пар Баварія/ПСЖ – МанСіті/Боруссія Д і Реал/Ліверпуль – Порту/Челсі.

Фінал ЛЧ відбудеться 29 травня в Стамбулі.

Дивіться, як Баварія виграла у ПСЖ фінал ЛЧ-2020

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