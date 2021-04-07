Реальні проблеми Ліверпуля. Чемпіон Англії був пошматований Реалом

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів рекордсмен турніру за кількістю трофеїв мадридський Реал обіграв чемпіона Англії Ліверпуль 3:1. Іспанський клуб приймав "червоних" на своєму полі і виявився дуже негостинним.

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У день матчу з Ліверпулем в Реалі знайшли коронавірус. Поєдинок Ліги чемпіонів змушений був пропустити основний захисник Рафаель Варан, проте у цій зустрічі його відсутність не сильно вдарила по обороні іспанської команди. За перший тайм у Мадриді Ливерпуль не завдав жодного удару по чужих воротах.

Реал – Ліверпуль / Фото: Reuters

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А ось господарі на 27-й хвилині вийшли вперед стараннями Вінісіуса Жуніора. Тоні Кроос шикарним пасом зі своєї половини поля запустив бразильця в прорив, Жуніор прийняв м'яч на груди, прибрав Філліпса і пробив Аліссона.

А через дев'ять хвилин перевагу Реала подвоїв Асенсіо. Александер-Арнольд дуже необережно головою перервав передачу на Вінісіуса, м'яч потрапив до Асенсіо. І іспанець перекинув снаряд через Аліссона, а потім добив його в сітку – 2:0.

Інтригу в поєдинку на 51-й хвилині відродив голеадор Ліверпуля Мохамед Салах, який забив шостий м'яч у поточному сезоні Ліги чемпіонів.

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Але радість англійців була недовгою. На 65-й хвилині Вінісіус Жуніор зробив дубль, скориставшись потуранням оборони Ліверпуля. Лука Модріч зробив передачу в центр штрафного на Вінісіуса Жуніора, і бразилець у дотик пробив повз Філліпса.

Поєдинок у відповідь чвертьфіналу пройде в Ліверпулі 14 квітня, і господарям буде дуже непросто відіграти два голи, якщо вони терміново не почнуть діяти гостріше.

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