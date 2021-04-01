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Реваншу за Київ не буде: Рамос пропустить обидва матчі проти Салаха

1 квітня, 16:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Капітан мадридського клубу отримав травму в розташуванні збірної Іспанії

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос пропустить обидва матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля через травму литкового м'яза. 35-річний захисник отримав травму, коли перебував в розташуванні збірної Іспанії.

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Отже, уболівальники не зможуть побачити реванш між Рамосом і лідером червоних Мохамедом Салахом. Нагадаємо, капітан Реала грубим прийомом завдав єгиптянинові травму в київському фіналі Ліги чемпіонів, за що піддався критики з боку фанатів з усього світу. Як ми писали тоді, після фіналу ЛЧ в Києві Серхіо Рамосу і його сім'ї погрожували смертю.

Перший матч між Реалом і Ліверпулем пройде 6 квітня в Мадриді, матч у відповідь – 14 квітня в Ліверпулі, повідомляє BBC.

Раніше ми писали, що кращий футболіст Баварії не зіграє проти ПСЖ. Роберт Левандовські отримав травму в матчі за національну збірну.

Дивіться, як Реал і Ліверпуль грали на попередній стадії:

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Реал Мадрид Серхіо Рамос Мохамед Салах

Джерело: Сегодня|Спорт

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