Кращий футболіст Баварії не зіграє проти ПСЖ. Названа причина

Роберт Левандовьский отримав травму в матчі за національну збірну

Мюнхенська Баварія залишилася без свого кращого футболіста напередодні чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинки проти Парі Сен-Жермен пропустить Роберт Левандовський.

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Левандовський був замінений на 63-й хвилині матчу другого туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 зі збірною Андорри (3:0). Він повернувся в Мюнхен, де в ході медичного обстеження нападнику було діагностовано розтягнення зв'язок правого коліна. Отже, Левандовський вибув на чотири тижні і не зможе взяти участь в обох матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ, запланованих на 7 і 13 квітня.

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До речі, гол Роберта приніс Польщі нічию в матчі проти Угорщини:

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