Челсі на виїзді обіграв головну вискочку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі обіграв Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся в Португалії на стадіоні "Драгау" і завершився мінімальною перемогою гостей. Рахунок в матчі відкрив Мейсон Маунт на 32-й хвилині, а незадовго до фінального свистка його подвоїв Бенджамін Чілуелл. У паралельному матчі ПСЖ обіграв Баварію і взяв реванш за поразку в фіналі ЛЧ.
Господарі поля менше володіли м'ячем, але при цьому більше завдали ударів. Проте, успіху їм це не принесло. Втім, поки списувати португальський клуб з рахунків зарано, адже ми пам'ятаємо, яку сенсацію Порту піднесло на попередній стадії, де вони вибили Ювентус. Зустріч у відповідь відбудеться 13 квітня в Лондоні.
Порту – Челсі – 0:2
Голи: Маунт (32), Чілуелл (85)
Порту: Марчесін, Манафа (Франсишку Консейсау, 83), Санусі, Пепе, Мбемба, Корона, Отавіо (Фабіу Вієйра, 83), Марега (Тоні Мартінес, 83), Урібе, Діас, Груйіч
Челсі: Менді, Джеймс (Тіаго Сілва, 80), Аспілікуета, Крістенсен, Чілуелл, Маунт (Канте, 80), Ковачич (Емерсон, 90), Хавертц (Жиру, 65), Жоржиньо, Рюдігер, Вернер (Пулішіч, 65)
Попередження: Мбемба (63), Груйіч (79)
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