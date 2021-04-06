Лига чемпионов возвращается! Расписание, трансляции и результаты 1/4 финала

Горячий плей-офф в самом престижном клубном турнире мира

Лига чемпионов возвращается! Посреди недели проходят первые матчи 1/4 финала. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

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Онлайн Реал – Ливерпуль

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА

ПЕРВЫЕ МАТЧИ

Вторник, 6 апреля

22:00 Реал – Ливерпуль

Котировки на проход: 2.44 (40%) – 1.61 (60%)

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д

Котировки на проход: 1.14 (85%) – 6.40 (15%)

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

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Среда – 7 апреля

22:00 Бавария – ПСЖ

Котировки на проход: 1.74 (56%) – 2.19 (44%)

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

22:00 Порту – Челси

Котировки на проход: 4.10 (24%) – 1.27 (76%)

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Ответные матчи – 13/14 апреля

Реклама Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (27/28 апреля и 4/5 мая) сыграют победители пар Бавария/ПСЖ – МанСити/Боруссия Д и Реал/Ливерпуль – Порту/Челси.

Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле.

Смотрите, как Бавария выиграла у ПСЖ финал ЛЧ-2020

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