Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионов

Во вторник, 6 апреля, в Мадриде на стадион "Альфредо ди Стефано" проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В противостоянии грандов Реал принимает Ливерпуль. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого матча с видео голов и самых опасных моментов, а также яркими фото и комментариями.

РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

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Это первый поединок Реала и Ливерпуля с тех пор, как они встречались в финале киевского финала Лиги чемпионов-2018. Напомним, тогда на НСК "Олимпийский" благодаря ошибкам кипера мерсисайдцев Кариуса и фантастическому голу Бейла Реал победил 3:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

РЕАЛ: Куртуа; Начо, Варан, Менди; Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело; Бензема, Асенсио

Не сыграют: Рамос (икроножная мышца), Карвахаль (задняя мышца бедра), Азар (набирает форму)

Под вопросом: Вальверде (мышца)

"Висят" на карточке: Менди, Вальверде

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон; Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак, Робертсон; Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум; Салах, Жота, Мане

Не сыграют: Гомес (колено), Хендерсон (пах), Келлехер (пресс), Матип (голеностоп), Ориги (мышца), ван Дейк (колено)

"Висят" на карточке: Хендерсон, Милнер, Вейналдум

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ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан: "Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на предстоящем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она – следующая. О финале 2018 года мы не вспоминаем"

Юрген Клопп, тренер Ливерпуля / Фото: Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: "Наш состав создан под такие матчи. Реал – команда играющая, а потому у нас есть все шансы. Все говорят, что Реал является фаворитом, но у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера"

РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На самом деле небольшим фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют гостей. На победу Ливерпуля установлен коэффициент 2.66, на ничью – 3.40, на победу Реала – 2.75. Исходя из этих котировок, вероятность исходов оценивается так: выигрыш Реала – 35%, ничья – 29%, выигрыш Ливерпуля – 36%. Наиболее вероятным счетом называют ничью 1:1.

Что касается котировок на выход в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (повторная – 14 апреля), то Ливерпулю дают 60% на проход (коэффициент 1.61), а Реалу – 40% (2.44).

РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Реал – Ливерпуль во вторник, 6 апреля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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