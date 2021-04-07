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Гра з вогнем обернулася пожежею: МанСіті вирвав перемогу у Боруссії на останніх хвилинах

7 квітня, 00:32

Олена Павлова Олена Павлова

"Городяни" вперше у своїй історії виграли перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Головний фаворит цьогорічної Ліги чемпіонів на думку букмекерів Манчестер Сіті ледве вирвав домашню перемогу у дортмундської Боруссії 2:1 в першому матчі 1/4 фіналу на Етіхад. Раніше Олександр Зінченко суперсейвом головою вивів МанСіті в півфінал Кубка Англії. А ось в поєдинку ЛЧ український футболіст на поле так і не вийшов.

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Де Брюйне вивів Манчестер Сіті вперед вже 19-й хвилині зустрічі, і довго цей гол залишався єдиним, хоча обидві команди створювали моменти. Ройс зрівняв рахунок на 86-й і, здавалося, що все йде до нічиєї. Однак рятівником Гвардіоли став Фоден, якому на 90-й хвилині асистував Гюндоган – 2:1.

Манчестер Сіті – Боруссія

Манчестер Сіті – Боруссія / Фото: Reuters

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Примітно, що "городяни" вперше в своїй історії виграли перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Також МанСіті забив два або більше голів у 23 зі своїх останніх 27 зустрічей.

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"Ми трохи грали з вогнем. "Городяни" дуже розумні і заколисують вас помилковим відчуттям безпеки, що ми бачили з першій половині. Загроза була, але ми добре грали з м'ячем і зберігали спокій. Це було здорово, але ми програли", – сказав після зустрічі засмучений лідер Боруссії Марко Ройс.

Поєдинок у відповідь пройде в Німеччині 14 квітня.

Дивіться, як раніше Боруссія пройшла Севілью

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