Мега-битва "Баварія" – "ПСЖ" і інші: відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні в Ньоні пройшло жеребкування відразу двох раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Спочатку ми дізналися чвертьфінальні пари, а потім стало відомо, хто може зустрітися в півфіналах. І пари утворилися дуже інтригуючі. Чого тільки варте повторення останнього фіналу ЛЧ "Баварія" – "ПСЖ".
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Нагадаємо, що команди з однієї національної асоціації можуть зустрічатися друг з одним на цій стадії.
Пари 1/4 фіналу
"Манчестер Сіті" (Англія) – "Боруссія" Д (Німеччина)
"Порту" (Португалія) – "Челсі" (Англія)
"Баварія" (Німеччина) – "ПСЖ" (Франція)
"Реал" Мадрид (Іспанія) – "Ліверпуль" (Англія)
Пари 1/2 фіналу
"Баварія" (Німеччина)/"ПСЖ" (Франція) – "Манчестер Сіті" (Англія) / "Боруссія" Д (Німеччина)
"Реал" Мадрид (Іспанія)/"Ліверпуль" (Англія) – "Порту"(Португалія)/"Челсі" (Англія)
Розклад
1/4 фіналу
Перші матчі: 6/7 квітня
Матчі у відповідь: 13/14 квітня
1/2 фіналу
Перші матчі: 27/28 квітня
Матчі у відповідь: 4/5 травня
Фінал
29 травня "Олімпійський стадіон Ататюрка", Стамбул
Нагадаємо, що чинним чемпіоном турніру є "Баварія".
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