Реванш за фінал! Дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Баварією

Баварія виграла Лігу чемпіонів-2020, перемігши у фіналі Парі Сен-Жермен. Тепер ці команди жереб звів у чвертьфіналі. І перший раунд двоматчевого протистояння залишився за французами.

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У заметіль в Мюнхені команди видали просто божевільний матч. Вже не третій хвилині Нойєр не впорався з ударом Мбаппе. Потім було два суперсейви від Наваса, який врятував ПСЖ після ударів Горецьки і Павара. І знову гол у ворота Мюнхена. Закид Неймара елегантно реалізував Маркіньос.

Для Неймара ця була 26-я гольова передача в Лізі чемпіонів. Кращий результат в історії турніру. На другому місці за цим показником іде Кріштіану Роналду (23), третє місце займає Анхель Ді Марія (21), четверте – Ліонель Мессі (18).

До речі, Ді Марія також віддав гольовий пас в цьому матчі. Коли Мбаппе накрутив захист Баварії і точно пробив під штангу.

Але між цим було і два голи німців. Шупо-Мотінг, а за ним і Мюллер, головою реалізували подачі в штрафну.

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Баварія – ПСЖ – 2:3

Голи: Шупо-Мотінг (37), Мюллер (60) – Мбаппе (3), Маркіньос (28), Мбаппе (68)

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

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Матч-відповідь відбудеться 13 квітня. Нагадаємо, що сьогодні в іншому півфіналі Челсі на виїзді обіграв Порту – 2:0.

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