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Реванш за финал! Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Баварией

7 апреля, 23:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Французский клуб обыграл действующего чемпиона на его поле

Бавария выиграла Лигу чемпионов-2020, победив в финале Пари Сен-Жермен. Теперь эти команды жребий свел в четвертьфинале. И первый раунд двухматчевого противостояния остался за французами.

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В метель, которая обрушилась на Мюнхен, команды выдали просто сумасшедший матч. Уже не третьей минуте Нойер не справился с ударом Мбаппе. Затем было два суперсэйва от Наваса, который спас ПСЖ после ударов Горецки и Павара. И снова гол в ворота Мюнхена. Заброс Неймара элегантно реализовал Маркиньос.

Для Неймара эта была 26-я голевая передача в Лиге чемпионов. Лучший результат в истории турнира. На втором месте по этому показателю идет Криштиану Роналду (23), третье место занимает Анхель Ди Мария (21), четвертое – Лионель Месси (18).

Кстати, Ди Мария также отдал голевой пас в этом матче. Когда Мбаппе накрутил защиту Баварии и точно пробил под штангу.

Но между этим было и два гола немцев. Шупо-Мотинг, а за ним и Мюллер, головой реализовали подачи в штрафную.

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Бавария – ПСЖ – 2:3
Голы: Шупо-Мотинг (37), Мюллер (60) – Мбаппе (3), Маркиньос (28), Мбаппе (68)

Обзор первого тайма

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Обзор второго тайма

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Ответный матч состоится 13 апреля. Напомним, что сегодня в другом полуфинале Челси на выезде обыграл Порту – 2:0.

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