Челси на выезде обыграл главную выскочку 1/4 финала Лиги чемпионов

У португальцев еще остается шанс побороться за путевку в полуфинал

Челси обыграл Порту в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Португалии на стадионе "Драгау" и завершился минимальной победой гостей. Счет в матче открыл Мэйсон Маунт на 32-й минуте, а незадолго до финального свистка его удвоил Бенджамин Чилуэлл. В параллельном матче ПСЖ обыграл Баварию и взял реванш за поражение в финале ЛЧ.

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Хозяева поля меньше владели мячом, но при этом больше нанесли ударов. Тем не менее, успеха им это не принесло. Впрочем, пока списывать португальский клуб со счетов рановато, ведь мы помним, какую сенсацию Порту преподнесло на предыдущей стадии, где они выбили Ювентус. Ответная встреча пройдет 13 апреля в Лондоне.

Порту – Челси – 0:2

Голы: Маунт (32), Чилуэлл (85)

Порту: Марчесин, Манафа (Франсишку Консейсау, 83), Сануси, Пепе, Мбемба, Корона, Отавио (Фабиу Виейра, 83), Марега (Тони Мартинес, 83), Урибе, Диас, Груйич

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Челси: Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 80), Аспиликуэта, Кристенсен, Чилуэлл, Маунт (Канте, 80), Ковачич (Эмерсон, 90), Хавертц (Жиру, 65), Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Пулишич, 65)

Предупреждения: Мбемба (63), Груйич (79)

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