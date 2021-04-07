Вы такое видели? Судья догнал форварда Боруссии Холанда, чтобы взять у него автограф

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити дома обыграл дортмундскую Боруссию 2:1, произошел забавный эпизод. Румынский линейный судья Октавьян Шовре не постеснялся взять автограф у главной звезды Боруссии 20-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда, догнав его прямо в подтрибунном помещении "Этихада" сразу после финального свистка.

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Об этом сообщает TalkSport.

Судья берет автограф у Холанда / Фото: Talksport

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уже отреагировал на эту ситуацию, не найдя в поведении лайнсмена криминала.

"Мне сказали об этом эпизоде, лично я этого не видел. Может, он фанат Холанда, так почему бы и нет? Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали. Я бы даже сказал, что судьи были великолепны, игра не была проблемной", – цитирует Гвардиолу Goal

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Между тем бывшие футболисты английской Премьер-лиги Оуэн Харгривз и Джолеон Лескотт раскритиковали рефери из Румынии.

"Безусловно, как и любой другой человек, вы можете быть фанатом этого игрока, но вы не можете совершать такой поступок в такой момент, это просто неправильно", – заявил экс-полузащитник МЮ Харгривз

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Лескотт добавил: "Для этого никогда не бывает подходящего времени, просто это не сулит ничего хорошего арбитру. Это выглядело слишком по-детски".

Обзор матча МанСити – Боруссия Д (2:1)

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