Ви таке бачили? Суддя наздогнав форварда Боруссії Голанда, щоб взяти у нього автограф

Після завершення першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті вдома обіграв дортмундську Боруссію 2:1, стався кумедний епізод. Румунський лінійний суддя Октавіан Шовре не посоромився взяти автограф у головної зірки Боруссії 20-річного норвезького форварда Ерлінга Голанда, наздогнавши його в підтрибунному приміщенні "Етіхада" зразу після фінального свистка.

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Про це повідомляє TalkSport.

Суддя бере автограф у Голанда / Фото: Talksport

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вже відреагував на цю ситуацію, не знайшовши в поведінці лайнсмена криміналу.

"Мені сказали про цей епізод, особисто я цього не бачив. Може, він фанат Голанда, так чому б і ні? Можливо, автограф для його сина або дочки. Я ніколи не бачив цього раніше, але судді добре попрацювали. Я б навіть сказав, що судді були прекрасні, гра не була проблемною", – цитує Гвардіолу Goal

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Тим часом колишні футболісти англійської Прем'єр-ліги Оуен Харгривз і Джолеон Лескотт розкритикували рефері з Румунії.

"Безумовно, як і будь-яка інша людина, ви можете бути фанатом цього гравця, але ви не можете здійснювати такий вчинок в такий момент, це просто неправильно", – заявив експівзахисник МЮ Харгривз

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Лескотт додав: "Для цього ніколи не буває підходящого часу, просто це не обіцяє нічого хорошого арбітру. Це було дуже по-дитячому ".

Огляд матчу МанСіті – Боруссія Д (2:1)

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