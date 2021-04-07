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Реальные проблемы Ливерпуля. Чемпион Англии был растерзан Реалом

7 апреля, 00:03

Елена Павлова Елена Павлова

В составе мадридцем дублем отметился Винисиус Жуниор

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов рекордсмен турнира по количеству трофеев мадридский Реал обыграл чемпиона Англии Ливерпуль 3:1. Испанский клуб принимал "красных" на своем поле и оказался очень негостеприимным.

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В день матча с Ливерпулем в Реале нашли коронавирус. Поединок Лиги чемпионов вынужден был пропустить основной защитник Рафаэль Варан, однако в этой встрече его отсутствие не сильно ударило по обороне испанской команды. За первый тайм в Мадриде Ливерпуль не нанес ни одного удара по чужим воротам.

Реал – Ливерпуль

Реал – Ливерпуль / Фото: Reuters

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А вот хозяева на 27-й минуте вышли вперед стараниями Винисиуса Жуниора. Тони Кроос шикарным пасом со своей половины поля запустил бразильца в прорыв, Жуниор принял мяч на грудь, убрал Филлипса и пробил Алиссона.

А через девять минут преимущество Реала удвоил Асенсио. Александер-Арнольд очень неосторожно головой прервал передачу на Винисиуса, мяч попал к Асенсио. И испанец перебросил снаряд через Алиссона, а затем добил его в сетку – 2:0.

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Интригу в поединке на 51-й минуте возродил голеадор Ливерпуля Мохамед Салах, который забил шестой мяч в текущем сезоне Лиги чемпионов.

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Но радость англичан была недолгой. На 65-й минуте Винисиус Жуниор сделал дубль, воспользовавшись попустительством обороны Ливерпуля. Лука Модрич сделал передачу в центр штрафной на Винисиуса Жуниора, и бразилец в касание пробил мимо Филлипса.

Ответный поединок четвертьфинала пройдет в Ливерпуле 14 апреля, и хозяевам будет очень непросто отыграть два гола, если они срочно не начнут действовать острее.

Смотрите, как "Реал" прошел "Аталанту"

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Лига чемпионов видео голов Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах Винисиус Жуниор
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