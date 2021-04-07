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Виновников поражения от Реала обозвали обезьянами

7 апреля, 15:29

Олег Люлька Олег Люлька

Расистским оскорблениям подверглись игроки Ливерпуля Александер-Арнольд и Кейта

Футболисты Ливерпуля подверглись расистским атакам в соцсетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским Реалом 1:3. Под постами английского защитника Трента Александра-Арнольда и гвинейского полузащитника Наби Кейта в Instagram появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны.

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Как сообщает Sky Sports, Facebook, которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.

Отметим, что Александер-Арнольд стал виновником второго гола в ворота своей команды в игре с Реалом, головой сбросив мяч на нападающего "сливочных" Марко Асенсио. В свою очередь Кейта из-за неудачной игры был заменен еще в концовке первого тайма.

/ Фото: Reuters

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Ливерпуль уже выступил с заявлением в связи с атакой на аккаунты своих игроков.

"К сожалению, в очередной раз мы вынуждены обсуждать отвратительные расистские оскорбления на следующий день после матча. Это абсолютно неприемлемо и должно прекратиться, – говорится на официальном сайте Ливерпуля. – Мы окажем своим футболистам любую поддержку, которая им потребуется. Также поможем идентифицировать и, если это будет возможным, наказать тех, кто за этим стоит"

"Мы осознаем, что всего этого будет недостаточно, пока социальные сети и органы, отвечающие за их регулирование, не примут наиболее строгие меры. Нельзя позволять нынешней ситуации развиваться дальше"

Ответный матч Ливерпуля и Реала состоится 14 апреля на "Энфилде".

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расизм Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Наби Кейта Трент Александер-Арнольд
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