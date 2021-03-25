Президенту УЄФА подобається "Шахтар": "Деякі матчі були просто чудові!"

Також Александер Чеферін назвав Даріо Срну своїм другом і вважає, що він рано закінчив кар'єру

Президент УЄФА Александер Чеферін поділився думкою про донецький "Шахтар", розповів про дружбу з Даріо Срною, який обіймає посаду директора з футболу в стані "гірників". Раніше зворушливий лист від мами фаната зачитали футболістам "Шахтаря".

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"Шахтар" демонструє фантастичний прогрес. Я спостерігав за клубом у фінальній частині Ліги Європи минулого сезону – деякі матчі були просто чудові! У вас відмінна команда, наскільки я чув, дуже хороший президент і чудовий директор по футболу Даріо Срна. Мені подобається "Шахтар". Клуб здорово розвивається, особливо з урахуванням того, що досі відсутня можливість грати вдома", – розповів Чеферін Shakhtar News

Александер Чеферін стежить за прогресом "Шахтаря"

Про дружбу з Даріо Срною

"Даріо все ще міг би грати – досі в формі. Він чудовий футболіст і водночас відмінно справляється з нинішньою роботою директора по футболу. Я дуже поважаю Даріо. Він відмінний директор по футболу і мій друг".

Александер Чеферін розповів про дружбу з Даріо Срною

Про реформу Ліги чемпіонів

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"Сьогодні в основному турнірі беруть участь 32 клуби, а з введенням реформи їх стане 36. Пройти кваліфікацію зможуть ті ж, плюс ще 4 учасники. Але ми іноді стикаємося з типовим популізмом і неправильним тлумаченням самої ідеї. А вона чудова: шансів пройти у вас буде ще більше, оскільки більше команд братиме участь. А ті, хто говорить, що це може стати проблемою, швидше за все, не слухають уважно або ж не розуміють суті реформи".

Раніше ми писали, що форвард "Шахтаря" зіграв у футбол в Червонограді з дітьми.

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