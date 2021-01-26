Головна перемога Уейна Гретцкі: фото чарівною дочки легенди хокею

Сьогодні легендарний хокеїст Уейн Гретцкі святкує 60-річний ювілей. Виходець з України залишив помітний слід в історії НХЛ і вважається найкращим хокеїстом в історії. Сотні закинутих шайб, десятки трофеїв і мільйонів фанатів по всьому світу – такими досягненнями може похвалитися Уейн.

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Однією з головних перемог Гретцкі за межами льодової арени є його дочка Пауліна. Втім, дівчина не пішла по стопах знаменитого батька, а вибрала собі кар'єру в модельному бізнесі. У 2014 році зайняла 59-е місце в списку AskMen. У 2006 році випустила дебютний музичний сингл Collecting Dust в стилі поп.

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