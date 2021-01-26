Великий, Цар і Саша Коен! Круті спортсмени з українським корінням

Сьогодні ювілей у кращого хокеїста всіх часів і народів Уейна Гретцкі. "Я – українець! І пишаюся цим", – скаже Уейн у фільмі "Юкі".

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На початку XX століття дід Уейна, Терентій Лаврентійович Грецький, іммігрував до Канади з Берестейщини. На той момент це була територія України, нині – Білорусь. Там він одружився на Марії з міста Підгайці (Тернопільська область). Мовою спілкування в родині була українська.

Відома така історія. Уолтер Гретцкі (батько Уейна) кілька років тому переніс інсульт і коли прийшов до тями, розмовляв тільки українською мовою! "Батько потім два роки згадував англійську", – розповідав Уейн.

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Ще під час виступів Гретцкі прозвали The Great One – Великий. Сьогодні Великому – 60 років! Уейн Гретцкі вважається найкращим хокеїстом в історії. Чотири рази перемагав в Кубку Стенлі. На його рахунку 61 досягнення. Найважливішими з них є рекорди за кількістю голів і набраних очок в регулярних чемпіонатах НХЛ. 15 жовтня 1989 року Гретцкі побив рекорд за очками (1850), що належав Горді Хоу, а 23 березня 1994 і рекорд по числу закинутих шайб (801). Всього на його рахунку 894 голи і 2857 очок.

Гретцкі виступав під прапором Канади, але ніколи не забував своє коріння. Ми також згадаємо зірок світового спорту, пов'язаних з Україною.

Приз Готтліба для новачка НБА

Едвард (Едді) Готтліб народився 15 вересня 1898 року в Києві, а потім разом з батьками переїхав до Філадельфії. У Штатах захопився баскетболом, сколотив свою команду. Спочатку грав у ній, потім займався менеджерськими справами.

А коли після війни в США створили Баскетбольну асоціацію Америки, прародительку НБА, Готтліб був рушійною силою в розкручуванні нового проекту. Першим чемпіоном нової організації став клуб "Філадельфія Ворріорс", де Едді був тренером і співвласником.

Перший приз в НБА, який отримав в 1984-му Майкл Джордан, носить ім'я колишнього киянина – для новачка року Eddie Gottlieb Trophy.

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Полгар з жінками нецікаво

Геніальне угорське тріо Полгар (Сьюзен, Софія і Юдіт) наробило багато галасу в шахах. Всі три сестри були олімпійськими чемпіонками. Сьюзен – чемпіонкою світу серед жінок. Але найталановитіша – молодша Юдіт. Стала гросмейстером в 14 років, побивши рекорд Боббі Фішера (15 років). Юдіт принципово не грала з жінками, "з ними нецікаво". Найсильніша шахістка світу 40 раз поспіль очолювала жіночий рейтинг ФІДЕ (абсолютний рекорд) і входила в десятку серед чоловіків.

"Моя мама народилася в селі Вилок Закарпатської області. І в дитинстві я часто приїжджала в Україну, щоб відвідати родичів", – зізналася "Сегодня" старша з сестер Сьюзен Полгар.

Студентка ужгородського університету Клара познайомилася зі студентом Ласло з Будапешта по листуванню. Через шість років побачень вони одружилися. Дітей вирішили виховувати самі. А щоб дочки більше часу приділяли мудрій грі, батьки забрали їх зі школи.

Цар "Мілана"

У "Мілані" першим Царем був не Андрій Шевченко, а П'єтро (Петро) Верховод. Син українця Івана Верховода, який в роки Другої світової потрапив в полон. Втік з табору і приєднався до загону партизан руху Опору. Після війни залишився в Італії.

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П'єтро Верховод – чемпіон світу-82 і бронзовий призер ЧС-1990, переможець ЛЧ, володар Кубка кубків, дворазовий чемпіон Італії.

"Золото" попливло з Одеси

Ленні (Леонід) Крайзельбург народився в Одесі 28 вересня 1975 року. Тут же і починав займатися плаванням. А потім сім'я поїхала в США.

"В Америці набагато більше можливостей добитися чогось путнього, ніж в Україні. Не скажу, що Америка займає в моєму серці більше місця, ніж Одеса, але мій будинок – там", – згадуватиме потім Ленні.

На Олімпійських іграх 2000 та 2004 років Крайзельбург виграв чотири золоті медалі в плаванні.

Фігурний комплект нагород

Саша Коен виграла "срібло" Олімпіади-2006 і зібрала повний комплект нагород чемпіонатів світу з фігурного катання. Дівчина народилася в США, куди переїхала її мама з Одеси. Галина Фельдман – колишня гімнастка і балерина.

"Часом мені дуже складно пояснити Саші деякі речі. Вона ніяк не могла зрозуміти, що таке комунальна квартира, як це кілька сімей можуть ділити кухню і туалет. У нас же зараз в будинку по туалету на кожного", – згадувала мама спортсменки.

Легенда австралійського футболу

Українець Алекс (Олександр) Єсауленко – один з кращих в історії гравців в австралійський футбол. Олександр народився 2 серпня 1945 року в Зальцбурзі, його батько був українцем. Незабаром сім'я переїхала до Австралії. Там Алекс захопився місцевим футболом і став легендою клубу "Карлтон". Включений до Зали слави австралійського футболу.

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