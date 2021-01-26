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Главная победа Уэйна Гретцки: фото очаровательной дочери легенды хоккея

26 января, 15:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Красавица с украинскими корнями поздравляет легендарного отца с юбилеем

Сегодня легендарный хоккеист Уэйн Гретцки празднует 60-летний юбилей. Выходец из Украины оставил заметный след в истории НХЛ и считается лучшим хоккеистом в истории. Сотни заброшенных шайб, десятки трофеев и миллионов фанатов по всему миру – такими достижениями может похвастаться Уэйн.

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Одной из главных побед Гретцки за пределами ледовой арены является его дочь Паулина. Впрочем, девушка не пошла по стопам знаменитого отца, а выбрала себе карьеру в модельном бизнесе. В 2014 году заняла 59-е место в списке AskMen. В 2006 году выпустила дебютный музыкальный сингл Collecting Dust в стиле поп.

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девушка Уэйн Гретцки WAGs Паулина Гретцки

Источник: Сегодня|Спорт

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