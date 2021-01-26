Великий, Царь и Саша Коэн! Крутые спортсмены с украинскими корнями

Сегодня юбилей у лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки. "Я – украинец! И горжусь этим", – скажет Уэйн в фильме "Юки".

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В начале XX века дед Уэйна, Терентий Лаврентьевич Грецкий, иммигрировал в Канаду из Берестейщины. На тот момент это была территория Украины, ныне – Беларусь. Там он женился на Марии из города Подгайцы (Тернопольская область). Языком общения в семье был украинский.

Известна такая история. Уолтер Гретцки (отец Уэйна) несколько лет назад перенес инсульт и когда пришел в себя, разговаривал только на украинском языке! "Отец потом два года вспоминал английский", – рассказывал Уэйн.

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Еще во время выступлений Гретцки прозвали The Great One – Великий. Сегодня Великому – 60 лет! Уэйн Гретцки считается лучшим хоккеистом в истории. Четырежды побеждал в Кубке Стэнли. На его счету 61 достижение. Самыми важными из них являются рекорды по количеству голов и набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. 15 октября 1989 года Гретцки побил рекорд по очкам (1850), принадлежавший Горди Хоу, а 23 марта 1994, и рекорд по числу заброшенных шайб (801). Всего на его счету 894 гола и 2857 очков.

Гретцки выступал под флагом Канады, но никогда не забывал свои корни. Мы также вспомним звезд мирового спорта, связанных с Украиной.

Приз Готтлиба для новичка НБА

Эдвард (Эдди) Готтлиб родился 15 сентября 1898 года в Киеве, а потом вместе с родителями переехал в Филадельфию. В Штатах увлекся баскетболом, сколотил свою команду. Сначала играл в ней, потом занимался менеджерскими делами.

А когда после войны в США создали Баскетбольную ассоциацию Америки, прародительницу НБА, Готтлиб был движущей силой в раскрутке нового проекта. Первым чемпионом новой организации стал клуб "Филадельфия Уорриорз", где Эдди был тренером и совладельцем.

Первый приз в НБА, который получил в 1984-м Майкл Джордан, носит имя бывшего киевлянина – для новичка года Eddie Gottlieb Trophy.

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Полгар с женщинами неинтересно

Гениальное венгерское трио Полгар (Сьюзен, София и Юдит) наделало много шума в шахматах. Все три сестры были олимпийскими чемпионками. Сьюзен – чемпионкой мира среди женщин. Но самая талантливая – младшая Юдит. Стала гроссмейстером в 14 лет, побив рекорд Бобби Фишера (15 лет). Юдит принципиально не играла с женщинами, "с ними неинтересно". Самая сильная шахматистка мира 40 раз подряд возглавляла женский рейтинг ФИДЕ (абсолютный рекорд) и входила в десятку среди мужчин.

"Моя мама родилась в селе Вилок Закарпатской области. И в детстве я частенько приезжала в Украину, дабы навестить родственников", – призналась "Сегодня" старшая из сестер Сьюзен Полгар.

Студентка ужгородского университета Клара познакомилась со студентом Ласло из Будапешта по переписке. Через шесть лет свиданий они поженились. Детей решили воспитывать сами. А чтобы дочери больше времени уделяли мудрой игре, родители забрали их из школы.

Царь "Милана"

В "Милане" первым Царем был не Андрей Шевченко, а Пьетро (Петро) Верховод. Сын украинца Ивана Верховод, который в годы Второй мировой попал в плен. Бежал из лагеря и примкнул к отряду партизан движения Сопротивления. После войны остался в Италии.

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Пьетро Верховод – чемпион мира-82 и бронзовый призер ЧМ-1990, победитель ЛЧ, обладатель Кубка кубков, двукратный чемпион Италии.

"Золото" уплыло из Одессы

Ленни (Леонид) Крайзельбург родился в Одессе 28 сентября 1975 года. Здесь же и начинал заниматься плаванием. А потом семья уехала в США.

"В Америке намного больше возможностей добиться чего-то стоящего, чем в Украине. Не скажу, что Америка занимает в моем сердце больше места, чем Одесса, но мой дом – там", – будет вспоминать потом Ленни.

На Олимпийских играх 2000 и 2004 года Крайзельбург выиграл четыре золотые медали в плавании.

Фигурный комплект наград

Саша Коэн выиграла "серебро" Олимпиады-2006 и собрала полный комплект наград чемпионатов мира по фигурному катанию. Девушка родилась в США, куда переехала ее мама из Одессы. Галина Фельдман – бывшая гимнастка и балерина.

"Подчас мне очень сложно объяснить Саше некоторые вещи. Она никак не могла понять, что такое коммунальная квартира, как это несколько семей могут делить кухню и туалет. У нас ведь сейчас в доме по туалету на каждого", – вспоминала мама спортсменки.

Легенда австралийского футбола

Украинец Алекс (Александр) Есауленко – один из лучших в истории игроков в австралийский футбол. Александр родился 2 августа 1945 года в Зальцбурге, его отец был украинцем. Вскоре семья переехала в Австралию. Там Алекс увлекся местным футболом и стал легендой клуба "Карлтон". Включен в Зал славы австралийского футбола.

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